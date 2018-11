Jim Ashilevi: kehaga või kehata?

William Shakespeare’i näidendis «Nagu teile meeldib» ütleb tegelane Jaques: «Maailm on lava / ja mehed-naised kõik vaid näitlejad.» Teatriteadlased on juba küllalt rääkinud postdramaatilisest teatrist. Teen ettepaneku liikuda edasi ja hakata mõtlema, milline võiks olla postinimlik ehk inimkonnajärgne teater. Mis toimub tühjas ruumis, kui see on päriselt tühi? Õnneks pole ma omaenese tähtsusest veel nii pimestatud, et peaksin inimestevabu ruume täiesti tühjadeks, loomulikult on inimestevabad ruumid täis kõike muud: tolmu, mikroorganisme, erinevaid laineid.

Inimeseks olemisest pole pääsu, vähemalt mitte elus. Samamoodi pole teatris kehalisusest pääsu. Me fantaseerime ja loome teatrit keha kaudu. Lava on üks paljudest võimalikest lõuenditest, millele oma ideid ja mõtteid kanda. Lava on pidulaud, kus serveerime oma kehas sündinud vilju. Publik maitseb ja otsustab, kas pakutav kõlbab süüa või ajab südame pahaks. Nii mõnigi ports tekitab vastandlikke reaktsioone: süües kasvab iiveldus ja iiveldades kasvab isu.

Täiusliku lavastuse retsepti pole veel keegi suutnud välja mõelda, ei Shakespeare, Stanislavski ega Brook. Ei need, kes tulid enne ega ka need, kes tulevad pärast. See muidugi ei takista kedagi täiusliku lavastuse poole püüdlemast. Samamoodi pole etenduskunstide ajaloos veel kordagi olnud laval ühtegi täiuslikku etendajat, ometi pole see takistanud täiuslike hetkedeni jõudmist. Mõnel õhtul see lihtsalt õnnestub. Mõni lavastus viib vaataja katarsiseni välja, et siis juba järgmisel õhtul koost laguneda. Teatris pole miski püsiv, kõik on pidevas muutumises, sealjuures nii ruum kui kehad. On raske leida midagi tuttavamat ja vähem usaldusväärset kui oma keha. Kehad on igal õhtul erinevas seisus, nii etendajate kui ka vaatajate omad. Proovid ei lõppe esietendusega, sest tegelikult lähevad etendajad igal õhtul lavale proovima midagi uuesti.

Me proovime oma kehaliste võimete piires jõuda üksteiseni, kommunikeerida midagi, millele just nimelt lava annab hääle. See miski, mida me püüame väljendada, võib korraga olla tuhat erinevat asja, ja need võivadki jääda sõnadesse ümbertõlkimatuks. Sõnad on vaid ühed signaalid paljudest võimalikest, mida me oma kehadest välja saadame. Keha ei saa lõpetada kõnelemist isegi siis, kui keel ja häälepaelad on läbi lõigatud ja suu kinni õmmeldud.

Iga keha kõneleb midagi. On eraldi küsimus, kas iga keha suudab meid kõnetada laval. Tuleb leida õige võti nii esitamiseks kui ka vaatamiseks. Kuid nende võtmete otsimine ongi lõppude lõpuks inimliku teatri keskne otsing. Kehad muutuvad kasutuskõlbmatuks alles inimestejärgses teatris. See etendus on kahjuks juba välja müüdud.