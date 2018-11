Hanneleele Kaldmaa «Oliver» (Elusamus, 2017) tõrgub laskmast end žanriliselt määratleda. Iga sellise ürituse pooleldi paratamatuks hinnaks on üritaja oht end avalikkuse ees vältimatult ning pöördumatult lolliks teha. Mul pole õnneks enam ammu midagi kaotada. Seega söandan kobavalt (ja lühidalt) pakkuda, et tegu on mitte-narratiivse metamütoloogilise ja kvaasiromantilise kangelaspoeemiga, mis sisaldab vabavärsilist kohatiste siseriimidega pooleldi draamavormis proosaluulet.

Veel keerulisem ja kompromiteerivam on teha katse kokku võtta, millest see raamat räägib. Teose pealkiri, mis sisaldab üksnes üht isikunime, ei peta – kõik tekstid on tõepoolest kellestki Oliverist. Kuid kes see Oliver on? Noore naisautori naabripoiss või silmarõõm loovkirjutamise õpitoast?