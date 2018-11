«Kõik» on muidugi väga pretensioonikas sõna, kahe tugeva k-ga otsekui kaitsetornidega valvatud kindlus. Suletud täius, lõplikkuse otsustav märk. Ja ometi, tagaliide -sus avab selle lõpmatusele mitte ainult kosmilises tähenduses, vaid ka mahulises mõttes, kehastades avatud tervikut, kuhu võib alati midagi lisada ja lisanduda. Kui nüüd alamal võtan kirjutada sellest, mida olen juba Hando Runnelist kirjutanud – naljatamisi on Runnel nelikümmend aastat tagasi, 1978. aastal ilmunud «Kodu-käijat» mulle kinkides lisanud tiitellehele pühenduse: «Reinule, ihu-uurijale», avansina ilmselt! –, siis vaatamata sellele, et kirjutatut on kogunenud üksjagu, seisan võrdsena kõrvuti kümnete teiste Runneli kirjanikest kolleegide ja kriitikutega, kes tema loomingule vastu ja kaasa on kajanud.