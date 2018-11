Ulmekirjanduse ajalugu läbi Robert Silverbergi prisma

Tutvuse süvendamist ei tulnud väga pikalt oodata, sest juba 1994. aastal andis kirjastus Eesti Raamat välja Silverbergi jutukogu «Maa teine vari» (orignaal ilmus 1973). Kuivõrd erandlik üldse on mõne ulmekirjaniku autorikogu terviklik ümberpanek eesti keelde, annab vahest tunnistust see, et eelmine analoogiline juhtum pärineb 1965. aastast, mil Loomingu Raamatukogus ilmus kärbitult Isaac Asimovi jutukogu «Kadunud robot», ning järgmine täiesti selge sarnane kaasus on ilmselt sama Asimovi kogumik «Üheksa homset» (Fantaasia, 2016). Žanriulme autorikogu ilmumist 1990. aastate esimese poole üldse väga ulmevaeses situatsioonis on raske käsitleda millegi muu kui anomaaliana.