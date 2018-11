Romaani stardipakuks ja üheks põhiliseks toimumispaigaks on omamoodi loovkirjutusvangla. Esmapilgul mõjub see paroodiana uuemas eesti proosas nii armastatud tegevuslavale nagu kõiksugu kirjanike-tõlkijate loomemajad. Alles aegamööda saame aimu, et lugu selle majaga ja seal räägitava-kuulatavaga ega kirjutatava-loetavaga pole sugugi nii süütu.