On Sul nende hulgas ehk mõni autor, kelle juurde pead alati tagasi tulema? Keegi väga hingelähedane...

Mart Saar! Ma vaimustusin temast Otsa koolis õppides. Esimesel aastal toimus üks rahvusvaheline noorte koorijuhtide konkurss ja esimeses voorus oli Saare «Lindude laul». Iga osaleja pidi selle lauluga tegema viis minutit tööd. Peale seda ei tahtnud ma kolm aastat Mart Saarest kuuldagi, kuid neljandal kursusel andis Andrus Siimon mulle Saare «Põhjavaimu», mis avas minu jaoks helilooja täiesti uuest küljest. Hakkasin Mart Saart lähemalt uurima ja sain aru, et ta on fantastiline.

Dirigendina oled Sa ennekõike kes?

Dirigendina ma vahendan muusikat, annan edasi kellegi teise muusikat. Dirigendil tekib partituurist heliline ettekujutus ja koori ees püüab ta ettekujutatud pilti realiseerida, õpetades fraasi, strihhi, vokaalseid oskusi, õigeid noote, teksti.

Me areneme muusikaliselt koguaeg, olenemata mis ringkonnas me elame, millega me sisustame oma elu, kas me usume jumalat või ei. Olles vahendaja partituuri ja koori vahel, vahendan ma vastavalt sellele, millised oskused mul on, milline kõrv mul on ja milline muusikaline ettekujutus mul sel hetkel on. Ükskõik mis koori näitel: peamine mõjutaja ja kokkutõmbaja on dirigent. Loomulikult, nagu on öelnud endine ETAMi president Heino Ross: «Dirigendid tulevad ja lähevad, aga koor jääb.»

Sa alustasid Andrus Siimoni kõrval ETAMi ees aastal 2009 ja nüüd on koori 60. juubel. Mis koor see ETAM selline on?

See on suure tähega härrasmeeste koor. Miks? Nad on kõik haritud ja targad inimesed. Kui ma tulin selle koori juurde, olin hämmingus: milline õhkkond! Kui meil on koos äärmiselt erinevate valdkondade tipptegijad ja et nad on oma ala väga hästi tundvad inimesed, siis kandub see tarkus edasi kooriproovi. Me viskame tihti nalja ja vahel läheb ka palaganiks, aga kui öelda, et „Khm-khm, härrased, hakkame tööle,“ siis on kõik kohe sirge seljaga ja tööle orienteeritud. ETAMi lauljatega on väga hea koos töötada, sest nad on kogu aeg asja juures. Sestap ma tahan nende juurde minna ja anda oma päeva maksimum, mis mul neile anda.