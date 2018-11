Lembit Petersoni suurroll

Öeldakse, et näitleja on hea siis, kui ta mängib partneritega samal tasemel ega tõuse teistest peajagu üle. Võib-olla tõesti võib ühtlus aidata lavalistele õnnestumistele kaasa, ent Theatrumi uuslavastus «Kungingas Lear» tõestab vastupidist. Ja seda ühe mehe pärast: Lembit Peterson teeb kuningas Learina ühe oma elu rollidest ja just tema on see, kelle pärast tasub ja tuleb Vladimir Baitšeri lavastust vaadata.