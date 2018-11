Arvo Pärt pälvib Poolas kaks kõrget autasu

Pühapäeval, 25. novembril autasustatakse Arvo Pärti Poola Vabariigi kõrgeima autasuga kultuuri valdkonnas – kuldmedaliga «Gloria Artis» kultuuriteenete eest (Golden Medal for Merit to Culture – Gloria Artis). Arvo Pärdile antav kuldmedal on autasu kõrgeim kategooria ning selle annab heliloojale üle Poola kultuuri- ja rahvuspärandi minister Jaroslaw Sellin.