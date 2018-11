PÖFFil tuleb välja uus Eesti mängufilm

Keset metsa eraklikku elu elava Marti õuele ilmub ühel heal päeval kena tütarlaps. Peagi selgub, et külaline pole see, kelle väidab enda olevat. Minevikust hakkavad esile kerkima sünged varjud.

Filmi peaosas on Erki Laur, kõrvalosades Jaanika Arum, Andres Lepik, Rasmus Kaljujärv ja Pääru Oja. Filmi operaator on Felipe Corvello ja produtsent Tina Leonie Schepers. Film on valminud rahvusvahelise ühisrahastusplatvormi Kickstarter vahendusel kogutud raha eest.