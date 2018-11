Katrin Tegova debüteerib ooperilavastajana

PromFesti lavastused on peapreemiaks Klaudia Taevi nim konkursi võitjale, kelle soovil toob PromFest lavale ooperi, kus ta saab esitada oma unelmate rolli. PromFesti lavastusi iseloomustab see, et võimaluse debüteerida ooperilavastajana saab andekas Eesti looja, kes oma uudse lähenemisega võiks avardada ooperi piire ning luua kaasaegne ning publikut kõnetav lavastus. Samal printsiibil, kus kandvaid rolle laulavad varasemate konkursside parimad ning ooperi lavastajana debüteerib tänapäevast keelt kasutav lugude jutustamise meister, sünnib ka VIII PromFesti orginaallavastus.

Muusikaline juht ja dirigent Erki Pehk: «On väga rõõmustav, et Abigail valis Romeo rolli, sest see andis meile võimaluse tuua lavale bel canto stiilis ooper. Kaheksast varem lavale jõudnud ooperist on pooled olnud Verdi teosed. Bellini on põnev vaheldus. Kuna soovime anda võimalikult paljudele Klaudia Taevi nim konkursi finalistidele rolli meie produktsioonides, on seekordne ooper selleski mõttes hea valik, sest saime kutsuda osalema kaks finalisti – eelmise konkursi publikulemmiku Margarita Levtšuki ja Juri Rostotski, kes pälvis kolmanda preemia aastal 2015.»