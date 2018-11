Seitse aastat kooselu, seitse tundi tüli

Noor Toompere tõi «Päikesetriibu» välja kunstniku ja helikujundajata. Tõenäoliselt pole üksinda tegemine mitte statement, vaid tingitud saali ja materjali valikust. Ja just need ongi kõnekad: Hendrik Toompere jr eelistas suurele lavastusele kammerlikku kaheinimesetükki, mida mängitakse maja kõige väiksemas, ainult 70 inimest mahutavas Maalisaalis.

Draamateatri suure saali usaldas Toompere aga hoopis noortele (vähemalt lavastuskogemuse mõttes) kolleegidele ja oma isale. Robert Annuse lavastatud «Tunnike rahu» jõudis publikuni oktoobris. Sel reedel aga esietendub draamateatris üle pika aja lastelavastus, Kersti Heinloo muinaslugu «Lohe needus», mida mängitakse suures saalis. Sinna on planeeritud sel hooajal veel üks uuslavastus, veebruaris esietendub vanema Hendrik Toompere «Armastus Krimmis». Noorelt Toomperelt suure saali lavastust oodata pole, samas ei saa unustada, et eelmise hooaja lõpetas ta lustliku «Metsa fortega», mida mängiti just suures saalis.