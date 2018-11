Heinsaar, lüüriline loodusesõber

Luulekogu algab võimsa avaakordiga «Õrnus». On harv juhus, kui luuletaja juhatab lugeja juba algul kõigi oma varasalvede juurde. Keset suvist rohtu elavad hobused ja vahivad pilve. Kusagilt tuleb õrnus, mida on kaua oodatud. Pöörame lehte. Siin on paar vabu kingi ja maksmata arvete pundar. Sellest õudusest viib aga uks välja suvesse, kus varasuvisel maanteel õitsevad härghein ja naat, on paar heledat pilve, helesinine loksuv vesi. Tekib tunne, et see kõik on juba kusagil olnud ja tõepoolest, pärast mõningat guugeldamist saamegi teada, et «Uks suvve» on Robert Heinleini 1957. aasta ulmeromaan. Võiks arvata, et just nende, teoses mainitud kingadega asub lugeja suviseid metsateid avastama.