Põhjamaade staarid Dar Selim ja Lisa Carlehed esitlevad PÖFFil uut filmi

Taani näitleja Dar Salim on Eesti vaatajale tuttav eelkõige telesarjadest «Sild», «Dicte» ja «Troonide mäng», aga ka Ridley Scotti lavastatud suurfilmist «Exodus: jumalad ja kuningad». PÖFFi publik teab teda filmide «Kaaperdamine» (2012) ja «Sõda» (2015) järgi, mille Taani esitas mitteingliskeelse filmi Oscarile. Lisaks on meie kinodes näidatud filmi «Kättemaksu hind».

Rootsi näitlejanna Lisa Carlehed on muuhulgas mänginud Taani Netflixi ulmeseriaalis «Vihm» (The Rain, 2018) ja filmi «Kuni me kukume» režissööri Samanou Acheche Sahlstrømi esimeses mängufilmis «Sinu kätes», mis võitis 2015. aastal Göteborgi filmifestivalil peaauhinna ja kuulus ka PÖFFi programmi.