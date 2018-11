PÖFFi elutööauhinna saab Läti filmi grand old man

84-aastane Ivars Seleckis on üks Baltikumi tuntumaid dokumentaliste, Läti uue laine dokumentalistika rajajaid, kelle poeetiline, ühiskondlikke protsesse käsitlev looming andis 1960ndate lõpus ja 1970ndate alguses Läti tõsielufilmile hoopis teistsuguse, vabama hingamise – erinevalt seniste nõukogude propagandast pakatavate ringvaadete kuivast ametlikkusest.

Suur osa tema Seleckise kuulub Läti dokumentalistika kullafondi. Tema kõige tuntum töö on 1988. aastal valminud «Põiktänav» – sissevaade ühe Riia aguli 800 meetri pikkusel tänaval elavate tavaliste inimeste ellu, mis on sattunud kahe poliitilise aja vahepeale. Läti ühiskonna mikromudelina vaadeldav linateos võitis maailma kõige suurema, Amsterdami dokumentaalfilmide festivali peaauhinna ja Euroopa filmiakadeemia nimetas selle aasta parimaks tõsielufilmiks.

Sama põiktänava juurde on Seleckis naasnud veel kaks korda: 1999. aastal valmis «Põiktänava uued ajad» ja 2013. aastal «Põiktänavale on saabunud kapitalism» – tulemuseks on erakordne dokument 25 aasta jooksul muutunud aegadest ja kommetest.