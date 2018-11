Kuidas ma Leninit pildistamas käisin

Punasel väljakul ringi liikudes tekkis tugev võõritus. Iga kord, kui mõnes Hollywoodi filmis on vaja markeerida, et tegevus toimub Venemaal, näidatakse enam-vähem sama pilti, mis nüüd minu silme ette kerkis. Olin nõuks võtnud kindlasti ära näha Lenini mausoleum: mingi perversne, morbiidne huvi ajendas. Keda ei intrigeeriks kõhe muumia? Pealegi tajusin, et minu jaoks on ta piisavalt kauge – ajalooline kurioosum, mitte kunagine argireaalsus. Lolli lääne turistina mõtlesin, et lähen kohale, teen vanakesest paar fotot ja laen need hiljem Facebooki, et laike koguda.