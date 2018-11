Arvustuse juhtlõigust lähtudes võiks arvata, et Pawlikowski on teinud poliitilise filmi, kuid kaugel sellest. Euroopa kaheks rebinud Nõukogude okupatsioon, kommunistide kuriteod ja lääne hingetu materialism on vaid taust suurele, ilusale ja traagilisele loole. See jutustab märgatava vanusevahega mehest ja naisest, keda seob üle riigipiiride ja aastate ulatuv armastus, mis kestab tõesti — nagu abielutõotuses kombeks öelda — kuni surm nad lahutab.