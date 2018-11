Loominguline eneseväljendus on olnud tähtis vaat et kõigile Vaike lähikondsetele. Vaike abikaasaks sai maalikunstnik Tiit Pääsuke, mõlemad lapsed – Toomas ja Liisi on tegelenud raamatute illustreerimisega. Tema vend Jaan Kannistu juhtis Pärnu KEKis ehitusi, õde on Maaehitusprojekti arhitekt Maarja Nummert.