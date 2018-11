Veiko Õunpuu uut filmi esitletakse Les Arcsis

Eesti Filmi Instituudi turundusjuhi Eda Koppeli sõnul läbis «Viimased» tiheda sõela ja pääses 14 finalisti hulka. «Les Arcsi Work in Progressis pole ükski teine Eesti film varem osalenud. See on suur samm, sest Les Arcsi sellesse programmi valitud filmid on reeglina projektid, mida ootab ees rahvusvaheline edulugu,» lisas Koppel.

««Viimased» on Les Arcs’is juba tuttav projekt, sest kaks aastat tagasi valiti see finantseerimisjärgus sealsele kaastootmisturule. On hea meel, et nüüdseks oleme pääsenud veel sammu edasi ja saame oma filmi ka Work in Progressi programmis esitleda,» ütles «Viimaste» produtsent Katrin Kissa. «Sinna tulevad kokku erinevate tippfestivalide programmijuhid ja olulised müügiesindajad, kellega isikliku kontakti saamine tavalisi kanaleid pidi võib muidu olla väga vaevarikas. Naljaga pooleks võib öelda, et pääseme ilma sekretärita bossi kabinetti,» kommenteeris Kissa.

«Viimased» on Eesti, Soome ja Hollandi koostöös valmiv kaasaegne põhjamaine vestern kuritööst ja selleni viivatest asjaoludest, kust ei puudu ka Õunpuule omane must huumor.

Filmi tegevus toimub Lapimaa tundras asuvas kaevanduskülas. «Viimaste» peategelane on noor kaevur Rupi, kes ihkab piisavalt raha kokku kraapida, et maakolkast igaveseks lahkuda. Selle nimel on ta valmis kaevanduses rügama ja ka keelatud ainetega hangeldama. Lisaks on peategelane salaja armunud oma sõbra naisesse Riittasse, kelle vastu hakkab huvi tundma ka võimukas kaevanduseomanik hüüdnimega Kalastaja.

«Viimaste» peategelast Rupit mängib Pääru Oja, teistes olulistes osades on Tommi Korpela, kes on eestlastele tuntud filmist «Igitee» ning Laura Birn, keda omakorda seob Eestiga mängufilm «Puhastus». Kaasa teevad veel Juhan Ulfsak, Indrek Spungin, Taavi Eelmaa, Elmer Bäck, Sulevi Peltola, Samuli Edelmann jt. Film valmib tootmisfirmas Homeless Bob Production ja selle produtsent on Katrin Kissa. «Viimaste» stsenaariumi kirjutasid lisaks Veiko Õunpuule Heikki Huttu-Hiltunen ja Eero Tammi, filmi operaator on Sten-Johan Lill ja kostüümid kujundas Jaanus Vahtra.

«Viimaste» eelarve on 1,5 miljonit ja see valmib Eesti, Soome, Hollandi kaastootmises.