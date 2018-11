Presidendi noore kultuuritegelase preemia sai nüüdiskunstnik Kris Lemsalu

President Kaljulaid ütles preemiat üle andes, et Kris Lemsalu on löönud kunstnikuna läbi vägagi võitluslikus ja konkurentsitihedas rahvusvahelises kunsti-ilmas. «Kris Lemsalu puhul ei räägi me sellest, et keegi teda kusagil mainis, vaid tema töid võtavad juba praegu, kunstniku jaoks ju veel kaunis varases eas, arvesse institutsioonid, kes kirjutavad tänast kunstiajalugu. Tema looming mõjub ja tähendab maailmale midagi. Ja mis veel olulisem – läbilööki ei ole ta saavutanud mitte mugavdudes, nüüdisaegse kunsti temaatilisi või vormilisi trafarette korrates, vaid täiesti omanäolise loominguga,» selgitas president Kaljulaid.