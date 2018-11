Ansambel Vox Clamantis esitleb uut plaati prantsuse muusikaga

Ansambli Vox Clamantis seekordne kontserdikava, nagu ka samanimeline plaat on väike pilguheit prantsuse muusikale läbi mitme aastatuhande. Alustades gregooriuse laulust, liikudes läbi Guillaume de Machaut pika ja kauni Le Lai de Nostre Dame'i jõuab see välja Maurice Duruflé, Francis Poulenc'i ja Olivier Messiaen’i, kolme kahekümnenda sajandi prantsuse heliloomingu suurkujuni, kes kõik on omal moel gregooriuse laulu vaimsusest ja tundlikkusest puudutatud olnud.

Ansambel Vox Clamantis toetub oma muusikas gregooriuse laulule, kuid esitab tihti ka kaasaegset muusikat. Gregooriuse laulust kantuna on ansamblil tekkinud tihe side Arvo Pärdiga, kellest on tänaseks saanud Vox Clamantise enim esitatud autor ning kelle muusikat aktiivselt lauldes on ansambel läbi käinud terve maailma. Lisaks Arvo Pärdile on Vox Clamantisele teoseid kirjutanud Helena Tulve, Tõnis Kaumann, Galina Grigorjeva, Sven Grünberg ja paljud teised.

Vox Clamantise kõik plaadid on alati leidnud laialdast rahvusvahelist tunnustust. Ansambel on osalenud Grammy võitnud plaadil «Arvo Pärt – Adam’s Lament» ning tema muusikat on kasutatud Oscari võitnud Paolo Sorrentino filmis «La Grande Bellezza». Vox Clamantise eelviimane plaat «Arvo Pärt – The Deer’s Cry» on pälvinud hulgaliselt auhindu: Eesti klassikaalbum 2017, Diapason d’Or ning Choc ajakirjas Classica Prantsusmaal, BBC Music Magazine’i ja Taani raadio aastaauhinna nominent jpm. Äsja Prantsusmaal ilmunud uusim plaat «Sacrum convivium» on aga juba pälvinud prantsuse muusikaajakirja Classica kõrgeima tunnustuse.

Kavas:

gregooriuse laul

Guillaume de Machaut - Le lai de Nostre Dame

Maurice Duruflé - Quatre motets sur des thèmes grégoriens

Francic Poulenc - Quatre motets pour un temps de pénitence