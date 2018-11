Vaba Lava Narva teatrikeskuse juht Anželika Shticalov on pärit Narvast, ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse bakalaureusetaseme õpingud. Viimased 14 aastat on ta töötanud Narva Muuseumi kvaliteedijuhi ja projektijuhina. «Teatri ülesehitamine on huvitav ja pingeline, seni olen olnud keskastme juht, kuid nüüd on minu vastusel kogu maja. Lisaks veel minu jaoks võõras teatriterminoloogia, uued tutvused, uus maailm,» räägib Anželika Shticalov.