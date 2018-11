Üks tervet nõukogude aega läbiv pealetükkiv joon oli ametlik Lenini-kultus. Raske on tagantjärele mõõta, kui suurel määral, kus, millal ja kelle seas jäi see üleni üheks suureks teeskluseks ja tühjaks rituaaliks ning kui suurel määral läks see mõnele inimesele ka päriselt korda. Kultus võib püsida ju ka veel siis, kui enam keegi sellesse ei usu, aga mingi ebamäärane hirm või kohusetunne paneb inimesed seda ometi kaasa tegema.