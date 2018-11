Minu jaoks on lurichiaan inimene, kes mitte üksnes ei mäleta, vaid ka mõtestab Lurichi rolli süsteemselt ja järjepidevalt. Selles valguses võib küsida, kas keegi on teinud Kivisest rohkem. Tema 2011. aastal ilmunud «Lurich» on monumentaalteos, mille võib võrdsustada (kirjandusliku) kangelasteoga. Lurichist on kirjutatud varemgi, kuid peamiselt spordi-faktoloogilises laadis (erandiks vast Tinni mõni artikkel).