Kogu selle meediakära juures kipub aga kahetsusväärsel kombel kahe silma vahele jääma see, et «The Sound Of Music» tõstab vahepeal muude subkultuuride varju jäänud industrial'i kui žanri taas au sisse ning et tegemist on suurepärase materjaliga. Kuigi see on industrial-bändi album, kus industrial'i otseselt ei kuule. Album kõlab igal juhul tumedalt, kohati isegi hirmutavalt, kuid selle energia ja mõjusus on väljaspool igasugust kahtlust. Magusast magusamate palade radikaalsed uusversioonid on saanud peidetult perversse varjundi ja peibutavalt pahelise aura, millele on tõepoolest raske vastu panna. Camp või kunst, paroodia või hommage? Võta sa kinni. Laibach on Sloveenia pealinnast Ljubljanast pärit veterankollektiiv, kes kogunes juba aastal 1980, ning tegemist on ühe mõjukama kunagisest idablokist võrsunud kollektiiviga. Päris kindlasti ei oleks ilma nende inspireeriva mõjuta olemas ka Rammsteini.