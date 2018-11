Aja auk. Režissöör, kes ei tahtnud olla ajast ees

Kui tehakse kõigi aegade parimate briti filmide edetabeleid, juhtub küllalt sageli, et Roegi Veneetsias filmitud ja kindlasti üks parimaid Veneetsia kujutamisi kunstis, labürintlik «Don’t Look Now» (1973) tunnistatakse neis parimaks ning küllaltki kõrgel kohal on enamasti ka režissööri debüütfilm, popkultuuri ikoon «Performance» (1970), peaosas Mick Jagger ja kõrvalosas Anita Pallenberg (neist mõlemast on «Aja auk» ka eraldi kirjutanud). «Performance’i» lõiku «Memo from Turner» peetakse ka üheks muusikavideo žanri suunanäitajaks.