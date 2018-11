Nädala plaat. Erak ja parfüüm

Nagu tänase «Aja augu» kangelase Nic Roegi kohta, saab ehk Avigi puhul öelda, et ta teeb muusikat, mida on kergem austada kui armastada. Avi mõtleb vast pigem nagu muusikakriitik kui muusik, ta mõtleb neis kirjeldustes ja kontseptsioonides, kuidas muusikakriitik võiks mõelda, ja kohandab siis selle järgi kujutluslikku, ideaalset ja utoopilist muusikat. Kontsepttroonika ehk alguses oli sõna. Mart Avi elab muusikalises kookonis või kapslis ja üks on selge, nagu sätestab ka OtherWorldi esimese loo pealkiri «Here Future Smells Like Perfume»: see kapsel peaks olema midagi, mida varem pole olnud, ja ta peaks lõhnama. Ja ta lõhnabki...

«OtherWorld» on Avi neljas sooloplaat. Tema eelmise plaadi «Rogue Wave» kohta kalduti ütlema, et Avi on nüüd muutunud «popimaks». Nii mõnigi, kellele varem olnud Avi kuidagi liiga hermeetiline, ütles, et nüüd juba saab kuulata. Nii mõnegi puhul on olnud probleemiks Avi maskina väljatöötatud «valge eraku» vokaal, põhjusteskaala nende tõrgete osas on ulatunud liiga tontlikust koomiliseni.