Ugala teater otsib juhti

«Väärika ajalooga Ugala teater, mis peatselt jõuab oma 100. hooajani, on tänases Eesti teatripildis hinnatud väärt etendusasutusena nii publiku kui ka teiste teatrite poolt. Värskelt renoveeritud teatrimajas tegutseb ühtne ja kokkuhoidev enam kui sajaliikmeline meeskond, kes on täis tegutsemistahet ja tulevikku vaatavaid visioone. Loodan südamest, et leiame avaliku konkursiga inimese, kes juhina sulandub hästi teda Viljandis ees ootava meeskonnaga ja toob kaasa uusi ja värskeid ideid ning kogemusi,» selgitab Alliksaar.