Fotonäituse immigratsioonist ja vähemusrahvustest

Paljuski on see hirm seotud asjaoluga, et suur osa eestlastest ei puutu teiste rahvuste ja kultuuridega kokku, kuna elatakse erinevates ja järjest sügavamalt eristuvates piirkondades. Selles pole midagi üllatavat, sest nii rahvusvaheline kogemus kui ka Eestis äsja kaitstud doktoritöö (Mägi, 2018) kinnitavad, et segregatsioon eri rahvuste vahel on pigem süvenemas.