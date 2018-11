Eesti kunst Helsingi Taidehallis

Kuigi kõik kolm töötavad erinevate meediumidega, seob nende maale, skulptuure ja installatsioone huvi ruumi avastamise vastu. Helsingi Taidehalli ja Tallinna Kunstihoone koostöös sündinud näitus tähistab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.

Alice Kase (1976), Neeme Külma (1974) ja Jass Kaselaane (1981) tööd on tugeva füüsilise kohaloluga ja mõjutavad ühtviisi võimsalt nii mõtet kui ka tunnet. Kuigi näiliselt lihtsad, kätkevad need nii heli kui ka vaikust, nii liikumist kui ka paigalolekut, nii inspiratsiooni kui ka aeganõudvat käsitööd. Taidehalli näitusel põimuvad teosed justkui kogu ruumi hõlmavasse kangasse, kus iga töö astub dialoogi teiste töödega, aga ka ümbritseva arhitektuuriga.

Alice Kase maalid ja joonistused toovad vaatajani enamasti nägudeta inimkehad. Tema isikupära figuuri lõuendile talletamisel ja raamistamisel on tähelepanuväärne ega allu harjumuspärasele ruumi ja inimese tõlgendusele. Kask on 1999. aastal lõpetanud kunstiakadeemia. 2003. aastal anti talle mainekas Konrad Mäe medal.

Neeme Külma installatsioonid tekitavad taiese ja seda ümbritseva ruumi kahekõne. Seekord on tema teos inspireeritud Helsingi Taidehalli arhitektuurist ja linna ühest kõige kuulsamast vaatamisväärsusest, Eliel Saarineni projekteeritud pearaudteejaamast. Külm on lõpetanud kunstiakadeemia 2006. aastal. Tuntud on ka tema skulptuurid ja poliitiliselt laetud videokunst. Ta on osalenud soolo- ja rühmanäitustel nii Eestis kui ka välismaal.

Jass Kaselaan täidab Taidehalli skulptuurigalerii üheksa meetri pikkuse abstraktse skulptuurse objektiga, mida täiendab elektrooniline helimaastik ja fotovalik. Töö kombineerib Kaselaanele omaselt mitut meediumi, täites ruumi muljetavaldavalt. Kaselaan on 2008. aastal lõpetanud kunstiakadeemia skulptuuriosakonna. Aastal 2014 oli ta nii Eesti kaasaegse kunsti muuseumi välja antava Köler Prize’i kui ka Kristjan Raua nimelise kunstipreemia laureaat ning 2011. aastal sai ta Anton Starkopfi stipendiumi.

Näitus «Alice, Neeme & Jass» on Tallinna Kunstihoone ja Helsingi Taidehalli koostööprojekt ning kuulub Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva juubeliprogrammi. Näituse kuraator on Tamara Luuk. Näituse paigaldaja Taidehallis on Valge Kuup.

Eesti pealinna südames asuv 1934. aastal asutatud Tallinna Kunstihoone on pühendunud kaasaegse kunsti eksponeerimisele.