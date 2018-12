Algas registreerumine Klaudia Taevi noorte ooperilauljate konkursile

Rahvusvahelise tähtsusega Klaudia Taevi nim konkursi peapreemia on ainulaadne maailmas, sest rahalisele preemiale lisaks kaasneb võitjal võimalus laulda oma unelmate rolli ooperilavastuses, mille PromFest võitja soovil publiku ette toob. Klaudia Taevi nim konkursil osalemine on noorte ooperilauljate seas aasta-aastalt üha populaarsem, sest reeglina kuuluvad žüriisse ooperimaailma võtmepersoonid (produtsendid, ooperimajade direktorid jne), kes saavad omalt poolt anda väga ihaldatava panuse noorte lauljate karjääri edendamiseks neile tööd pakkudes. Eelmisest, X konkursist võttis osa 246 lauljat 38st riigist!

XI Klaudia Taevi nim konkursi esimesed voorud toimuvad veebruaris ja märtsis 2019 enam kui 20 erinevas Euroopa linnas. Märtsi lõpuks selguvad need 36 lauljat, kes saavad kutse mais 2019 Pärnus jätkuvale konkursile. Kuus parimat pääsevad finaalkontserdile, mis toimub 26. mail Pärnu kontserdimajas, kus žürii valib võitja välja publiku silme all. Samuti selgitab publik finaalkontserdil oma lemmiklaulja.

Kõik konkursivoorud on avalikud ning ooperimuusikahuvilised on oodatud lemmikutele kaasa elama. Eestis toimub konkursi esimene voor 14. märtsil 2019 Tartus Vanemuise teatris.

XI Kaudia Taevi nim konkursi žürii esinaine on ooperimaailma üks silmapaistvamaid legende, bulgaarlane sopran Anna Tomowa-Sintow. Ta on esitanud pea kõiki suuremaid rolle Mozarti, Rossini, Verdi, Puccini, Wagneri ja Straussi ooperitest ning oli maailmakuulsa dirigendi Herbert von Karajani üks lemmikutest kuni dirigendi surmani.

Oma silmapaistva karjääri jooksul on ta esinenud kõikides olulisemates ooperimajades ja kontserdilavadel üle maailma ning osa tema väga mitmekülgset repertuaari on õnneks ka salvestatud. Ta on kõrgelthinnatud sopran mainekate dirigentide jaoks ning laulnud koos paljude maailmakuulsate ooperilauljatega, nt Placido Domingoga, Luciano Pavarottiga, Piero Cappuccilliga, Ruggero Raimondiga, José Carrerasega.