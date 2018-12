Mida teab keskmine eestlane Kolumbiast? Gabriel García Márquez on Kolumbia kirjanik, ettekujutus sellest riigist on lugenud inimesel kujunenud tema magnum opus’e «Sada aastat üksildust» järgi. Telesarjade vaataja silmis on Kolumbia riik, kus vuntsidega mehed kokaiinilaadungite eest saadud dollareid autokaaludega loevad ja üksteist automaatrelvadega tapavad.