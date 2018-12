Erinevalt popmuusikast ei ole helilooming džässis ega süvamuusikas meeskonnatöö, vaid üldjuhul ikka üksikisiku ponnistus. Ambitsioonikas suurprojektis «9 hümni vabadusele» pandi aga džässmuusikud just nimelt mitmekesi muusikat kirjutama. See eksperiment kroonis džässiaastat, mis on «Eesti Vabariik 100» egiidi all pakkunud nii mõndagi ülevat ja kordumatut.