Ilmunud on Fanny de Siversi kogutud teoste 1. osa

Fanny de Sivers, «Kogu mu elu on advendiaeg».

Ilmunud on Fanny de Siversi kogutud teoste esimese osa, mis kannab pealkirja «Kogu mu elu on advendiaeg». Kokku ilmub Fanny de Siversi kogutud teoste sarjas kolm raamatut. Teine osa näeb ilmavalgust 2019. ning kolmas 2020. aastal, märkimaks Fanny de Siversi 100. sünniaastapäeva. Fanny de Siversi kogutud teoste sarja koostaja on Arne Hiob.