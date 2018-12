Meditatiivseid märkmeid maailmatelgi seest

Siin on ka Angela Soobi pluss. On tajutav, et ta ei taha esineda ja esitada, ent otsib ise. Nii lõputult tapeedisarnaseid mustreid leitud kangatükkidel läbi maalides (nagu tahaks ta maalida sama hästi kui mustrimeistrid Vihm, Pori või Pakane), neid tükke hiigelmaastikeks kokku traageldades kui ka näitusetekstis oma kunstitegu mõtestades. Pildid on kompivad ning kunstniku tekst niisamuti.