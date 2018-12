Alvis Hermanis: olen natsionalist, aga tõeline natsionalist

Hermanis on liiga mitmetahuline inimene, et tema kohta paari reaga kõik ära öelda. Riia Uue Teatri juht ja lavastaja, kel on täiesti eriline koht Läti teatrielus; klassikaliste ooperite lavastaja Vana Euroopa parimatel ooperilavadel; mees, kes kuulutati Venemaal persona non grata’ks ja on pidanud lahkuma mitmest Euroopa teatrist; natsionalist-kosmopoliit, kellele meeldivad võõrad kultuurid sama palju kui enda oma; seitsme lapse isa, kellest kolm elavad Eestis…