Rotermanni soolalaos toimub Kristi Kongi loeng värvist ja ruumist

Loengu lähtekohaks on mõtestada värvi ja ruumi omavahelist suhet mõningate maaliinstallatsioonide näitel. Kuna iga teos on justkui uurimus mingist kindlast kohast, siis loengus harutatakse lahti mõnede teoste ideede ülesehitus, ning seetõttu tuleb ka näiteid erinevatest valdkondadest, näiteks arhitektuurist ja linnaruumist, teatrist, kirjandusest ja loodusest.

Maalimine on Kristi Kongi jaoks viis dokumenteerida erinevaid ruume ja objekte ning talletada seeläbi ka aega. Tööd, mis on tihti rekonstruktsioonid kindlatest paikadest, töötavad tugevalt emotsionaalse mälu mehhanismil, pakkudes võimalust taaskogeda möödunud situatsioonide värvi ja valgust.

Kristi Kongi on maalikunstnik ja lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maalimagistrantuuri ning Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonna. Oma loomingus keskendub ta värvile, valgusele ja ruumile, teostades maale sageli installatiivselt ja kohaspetsiifiliselt. Oma viimastes projektides kasutab ta värvi mälestusekandjana ning loob suuri, kõikehõlmavaid värviküllaseid ruumiinstallatsioone, mis ühtviisi mõtestavad nii teoste eksponeerimispaika kui ka kohti, kus kunstnik on viibinud. Kristi Kongi töötab Eesti Kunstiakadeemia maaliosakonnas dotsendina ja on pälvinud mitmeid preemiaid, teiste hulgas Konrad Mäe preemia laureaat 2017.