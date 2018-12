Hinge tee, mis kannab meid läbi värvide lõpututesse saladustesse

Konrad Mägi kirjutas kunagi: «Õnn ei ole meie jaoks, vaeste maa poegade jaoks. Meie jaoks on kunst ainus pääsetee, kuna hetkel, kui hing on täis elu igavest kannatust, avab kunst meile selle, mida elu anda ei suuda. Seal, kunstis, omaenese loomingus, võib leida rahu.»

On erakordselt külm ja hall hilissügise päev, kui võtan ette käigu Kumu kunstimuuseumi Konrad Mäe näitusele. Olles äsja viibinud pea kuu aega Mehhiko pealinnas Méxicos, mõjub hall ja natuke külm Tallinn suure kontrastina. See hall, külm ja pime on minu lemmikaeg. Ja ühtlasi parim võimalus saada erakordset elamust värvidest. Olen viimastel aastatel kujutanud oma loomingus palju Mehhikost saadud värvikombinatsioone ning sealt saadud ideid. Tean, et Konrad Mäe koloriit on lähedane Mehhiko värvide ja koloriidiga. Kuigi Mägi ise sinna kaugele maale kunagi ei jõudnud, tundub mulle, et talle oleks ehk võinud seal meeldida. Võib-olla oleks tal olnud seal raske keskenduda maalimisele, kuid maalimise ainest oleks ta saanud sealt palju.