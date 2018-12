Fotod: Soomes avatakse uus uhke raamatukogu

Soomes avatakse 5. destembril, päev enne Soome 101. iseseisvuspäeva uus Helsingi keskraamatukogu – Oodi. Hiiglasliku hoone suurus on 17 250 ruutmeetrit ning selle on disaininud Soome arhitektuuribüroo ALA Architects, mille eesotsas on Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Wooston.