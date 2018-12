Pühapäeva õhtul Vanemuises ja esmaspäeval Estonias koos oma pianisti Júlio Resende, kontrabassimängija André Rosinha ja trummari Bruno Pedrosoga üles astunud 28-aastane Sobral saabus koos kamraadidega ülikoolilinna Vilniusest, kus kvartett sai unustamatud ovatsioonid – sellist reaktsiooni polevat nad veel kunagi kogenud. Kaunase džässifestivali tähe all toimunud kontsert tähistas aktiivselt Hispaanias ja Portugalis tuuritanud kollektiivile esimest etteastet väljaspool Pürenee poolsaart, mida tähistati Tartusse saabudes Eesti musta leiva («See on nii hea!») ja lumesõjaga. «Ma ei mäleta, millal viimati nii palju lund nägin,» põhjendab Sobral enne Vanemuise kontserti antud intervjuus teda Eestis tabanud «turistivaimustust». Ühele bändikaaslasele olevat see esimene kord üldse nii kaugel põhjamaal käia. Pärast Eestit suundutakse veel Riiga ning siis tagasi kodusematele laiuskraadidele.