Anu Aun tunneb muret oma väikese metsa pärast

Ta leidis, et ei olegi tehtud ühtegi eesti laste jõulumängufilmi. «Eia jõulud» on inspireeritud Auna enda tütrest, 12-aastasest Monast, kes oli sel ajal kaheksa-aastane. Koos Mona kasvamisega kasvas ka Eia karakter vanemaks, asjalikumaks ja iseseisvamaks.

Aun usub, et «Eia jõulud Tondikakul» läheb inimestele korda. «Tagasiside on siiani olnud selline: soe, helge, puudutav, head näitlejatööd, imeilus pilt jne. Ma ei saa ühelegi asjale vastu vaielda, aga seda on nii hea kuulda,» ütleb ta.