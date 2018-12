Kuidas sündisid «Eia jõulude» võrratud loomakaadrid?

Operaator Heiko Sikka ja režissöör mõtlesid välja režii ja selle järgi joonistati storyboard. Loodusoperaatorid said ettekujutuse, mida nad peaksid filmima: ühes stseenis võiks ilves ehmatada, teises lind oksale maanduda. Seda läksidki nad metsa püüdma. Mõned metsloomad pidid nad ette toitma, aga muist kaadreid on filmitud loomaparkides.

Habekakk telliti hoopis Leedust, sest Eestis on see lind niivõrd haruldane, et pole mõtet teda metsas oodata. Treenitud Leedu kakku filmiti stuudios ja hiljem pandi talle loodustaust taha.