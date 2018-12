ISOLA saab kahe-aastaseks

Reedel, 7. detsembril esinev ida-sakslane Norman Nodge on techno-maailmas tegutsenud alates 1994. aastast. Alates 2005. aastast on ta Berghaini resident, kes on muusikat väljastanud nii Ostgut Toni kui ka septembris Eestis esinenud Marcel Dettmanni plaadifirma MDR-i alt. Nodge’i technole on omane hüpnootiline stiil, kus kuulaja mõtetega mängivad kickdrum’ide võrgutavad löögid.