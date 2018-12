«Eia jõuludes» on kõik paigas. See on ilus, armas, südamlik, õigeid väärtusi rõhutav – nagu mobiiltelefonioperaatori või lihakombinaadi premium-klassi toodete reklaam, kus kaks-kolm põlvkonda (ilusates riietes kenad inimesed) ühiselt lauda katavad ning naeratades pakke avavad.