Selgusid tänavused Eesti arhitektuuripreemia laureaadid

Karolin Kulli disainitud tool. FOTO: Karolin Kull

«On rõõm näha, et iga aastaga muutuvad esitatud tööd eripalgelisemaks ja professionaalsemaks,» sõnas tänavuse arhitektuuripreemiate auhinnatseremoonia peakorraldaja, Eesti Sisearhitektide Liidu juhatuse esimees Pille Lausmäe. «Kindlasti on siin oma osa selles, et erinevad tellijad ja arendajad tajuvad sisearhitekti rolli tähtsust hea lõpptulemuse saavutamisel. Ent samavõrd kui sisearhitektuur vajab head arhitektuuri, ei ole mõeldav hea arhitektuur sisearhitektuurita. Olgu siis tegu eramuga Viimsis, kontorihoonega vanas tehases, ruumidega euroametnikele või pühamuga Lõuna-Eestis. Kõik on ühtviisi oluline ja moodustab selle keskkonna ja kultuuriruumi, kuhu me Eestis täna jõudnud oleme.»

Eesti Arhitektide Liidu preemiad 2018

Arhitekti aastapreemia: Vastseliina piiskopilinnuse palverännumaja

Autorid: Toomas Adrikorn, Margit Argus, Margit Aule, Kaiko Kerdmann, Laura Ojala (KAOS Arhitektid). Konstruktsioonid: Constructive OÜ. Tellija: Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus. Ehitaja: Eviko

Vastseliina piiskoplinnuse palverännumaja. FOTO: Tiit Sild

«Tänavuse aastapreemia osas langetas valiku tunnustatud Norra arhitekt Sami Rintala, kes tõstis Vastseliina piiskopilinnuse palverännumaja puhul esile eelkõige selle väga terviklikku ja sümpaatset mõju – kuidas see hoone lähenejale maastikul paistab ja milline vaade avaneb ümbritsevale hoone seest,» selgitas valikut Eesti Arhitektide Liidu president Katrin Koov. «Asukohast detailideni ja riidenagidest ekspositsiooni tehnoloogiliste lahendusteni paistavad kõik elemendid kenasti koos toimivat. See on keskaegse miljöö õnnestunud abstraktsioon, olemata sealjuures romantiline. Näeme nutikal ja tasakaalustatud viisil, mis on uus ja mis esindab vana. Samuti on Cor-Ten-teras väga sobiv välismaterjal, meenutades kindlust, vanade telliste värvi.»

Väikeobjekti preemia VÄIKE jagati võrdselt kahe objekti vahel

Eisma sipelgakuuri juurdeehitus/Eisma väikevormid. Arhitekt: Indrek Allmann (arhitektuuribüroo PLUSS). Tellija: Eisma Sadam

Sipelgakuuri juurdeehitus. FOTO: Indrek Allmann

Installatsioon Tootem. Autorid: Aet Ader, Mari Hunt, Zane Kalnina, Kadri Klementi, Nele Šverns, Karin Tõugu (arhitektuuribüroo b210). Insener: Egon Kivi. Tellija: The Forks Renewal Corporation. Ehitaja: The Forks Renewal Corporation. Installatsiooni esitleti «Warming Huts: An Art + Architecture Competition on Ice» installatsioonifestivalil Kanadas Winnipegis.

Installatsioon Tootem. FOTO: Mari Hunt

Eesti Maastikuarhitektide Liidu preemiad 2018

Aastapreemia: maastikuarhitektuuribüroo TajuRuum

Projektid: Annelinna kergliiklustee, autorid Terje Ong ja Robert Kähr ning peaprojekteerija Keskkonnaprojekt. Mäetaguse põhikooli välisruum, autorid Edgar Kaare, Liina Einla, Timo Saabas, Terje Ong. Naerumaa lasteaed ja linnaväljak, autorid Edgar Kaare ja Terje Ong.Teemandi park, autorid Liina Einla, Edgar Kaare, Liisa Sekavin, Kerli Irbo.

Annelinna kergliiklustee. FOTO: Erge Jõgela

Mäetaguse põhikooli välisruum. FOTO: Erge Jõgela

Naerumaa lastead. FOTO: Erge Jõgela

Teemandi park. FOTO: Erge Jõgela

«TajuRuum esitas selleaastasele preemiakonkursile neli väga erineva iseloomu ja funktsiooniga, kuid võrdselt väga tugevat tööd,» sõnas Eesti Maastikuarhitektide Liidu esimees Kristiina Kupper. «TajuRuum on viimastel aastatel väsimatult töötanud hea avaliku ruumi loomise nimel ning nende töödest kumab läbi suurepärast kohatunnetust, ühtset käekirja ja oskust ning soovi leida kompromisse erinevate osapoolte ja huvigruppide vahel, mida pani tähele ka žürii.»

Eripreemia helikunsti ja ruumi sünteesimise eest: rekonstrueeritud Tartu kaarsilla esimene heli- ja valguskujundus

Valgustamise ja helindamise tehniline kontseptsioon: Tipriit Valgusdisain OÜ, Audio System Design OÜ, Elinvar OÜ. Valgus- ja heliteosed: Martin Rästa, Aivar Tõnso, Liisi Küla, Roman-Sten Tõnissoo, Sten Saarits. Ehitaja: AS Trev-2 Grupp

Rekonstrueeritud Tartu kaarsilla esimene heli- ja valguskujundus. FOTO: Erge Jõgela

Eripreemia sündmusruumi kujundamise eest: Jõululinn Tartu

Programm ja projektijuhtimine: Tiigi Seltsimaja (Maris Peebo, Ragnar Kekkonen, Katrin Vask). Ruumiline kontseptsioon: Karin Bachmann (KINO maastikuarhitektid), Kerli Irbo (TajuRuum), Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond, Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond. Väikevormid: Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond (Tõnis Arjus, Anna-Liisa Unt)

Jõululinn Tartu. FOTO: Uku Peterson

Tudengipreemia laureaat: magistritöö «Putukate linn – elurikkust toetav planeerimine»

Autor: Maarja Tüür, juhendajad Kristiina Hellström, Lauri Klein ja Kristi Grišakov