Kirjanduse kollane

Jääb nüüdki, heas mõttes – klatši ja kõmu küll siin-seal leidub, õelutsemist mitte. Kui üldse keegi mõistab loojat loojana, siis on see teine looja – see veendumus on põhjus, miks on selle sarja idee mulle tohutumalt sümpaatne. Samuti usun, et loojad mõistavad üksteist paremini ka nn inimestena. Sugulased, lähedased või muud asjalised võivad inimlikust kaasaelamisest hoolimata kõige tähtsamast üleüldse mitte aru saada (vt nt Mari Tarandi «Ajapildi sees», 2008, Aili Paju «Betti, kibuvits õitseb», 1992).