Kes ei tea – redisteks nimetati hellitavalt või kirudes, oleneb, kes, neid Nõukogude Liidu aegseid direktoreid, esimehi, liikmeid ja kandidaate, kes pealtnäha olid väga punased, seest... redist on ikka kõik näinud. Puldis jaurab tõhustamisest ning lubab korraga ellu viia järgmise kahe ajaloolise parteikongressi otsused. Kui bankett juba hoos, ehtsad ustavad kodudesse laiali veetud, julgedki mehed pintsaku seljast visanud, laulavad kõik eelmainitud Eesti hümni, metsavendade ja Leegioni laule. Jõuludeks toovad kuused koju, see tähendab, tuuakse, võimalik, et julgeolekumehed toovadki, et igasugu kitutäid haisu ninna ei saaks.