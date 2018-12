Mitte ainult jalgpallist

Loodusel – nii idüllilisel maastikul kui ka võimsal ja ohtlikul stiihial – on mõlema kirjaniku loomingus oluline koht. Nii ühe kui ka teise raamatuid lugedes saab naerda, et kõht kõveras, mis ei välista, et järgmise peatüki lõppedes toob kurbus ja kaastunne pisarad silma. Norra kirjanik Maria Parr ei ole teine Astrid Lindgren, aga kui spordiväljendeid kasutada, kuulub samasse liigasse.