Valdur Mikital ilmus uus raamat «Eesti looduse kannatuse aastad»

Ilmunud on Valdur Mikitalt süngetes toonides raamat «Eesti looduse kannatuse aastad», mis räägib põlismaastike muutumisest ning selle mõjudest eesti inimesele ja kultuurile. See raamat on ühe põlvkonna manifest Eesti metsale ja läänemeresoomlase viimane karje uue maailmakorra künnisel.