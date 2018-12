Pärimusmuusika puhul peetakse olulisteks tunnusjoonteks ja jututeemadeks muu hulgas kahtlemata autentsust, traditsioonilisust ja sellega seoses ilmselt ka teatavat konservatiivsust. Kas on ikka nii, nagu alati on olnud? Pärimus peaks justkui minevikku edasi kandma. Aga kui on minevik ja selle edasikandmine, peab kusagil ilmselt asuma ka tulevik – vähemalt läänemaailmas domineerinud väärtus- ja ajasüsteemis. Nii et kui rääkida pärimusmuusika puhul konservatiivsusest, oleks see ilmselt vaid pool juttu. Teine pool jutust võiks käsitleda või peaks käsitlema tulevikku.