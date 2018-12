Selgus Aasta Rosin 2018

Triin Soone: «Selle aasta võitja üllatab teemakäsitluse poolest, sest meil ei kirjutata kunstist lastele just palju. Omapärane on pildilahendus: pilt ja tekst kõnnivad väga tihedalt käsikäes, see on atraktiivne ja põnev ning kutsub süüvima-uurima. Üllatuseks on ka formaat, kuna nii suuri lasteraamatuid ilmub üliharva. See raamat on tõeline maiuspala neile, kel sügavam kunstihuvi juba olemas, ja hindamatu avastamisallikas neile, kes ses vallas alles esimesi samme teevad.»